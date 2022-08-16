16 августа 2022, 07:10
Националисты вновь нанесли удар по Донецку
СЦКК ДНР сообщил об обстреле Донецка со стороны ВСУ
Украинские националисты атаковали Донецк. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК ДНР).
Под огнем ВСУ оказались Куйбышевский и Киевский районы города. Всего украинские боевики выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров, ведя обстрел со стороны населенного пункта Орловка.
Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ ударили по ясли-саду, нанеся ему разрушения.
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщал, что за 15 августа под огнем фашистов погибли трое мирных жителей ДНР.