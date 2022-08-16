Националисты вновь нанесли удар по Донецку

Украинские националисты атаковали Донецк. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК ДНР).

Под огнем ВСУ оказались Куйбышевский и Киевский районы города. Всего украинские боевики выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров, ведя обстрел со стороны населенного пункта Орловка.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ ударили по ясли-саду, нанеся ему разрушения.

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщал, что за 15 августа под огнем фашистов погибли трое мирных жителей ДНР.