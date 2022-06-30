Националисты Украины в 30-е годы назвали славян угрозой своему этносу

Украинские националисты, которые в 1930-х годах бежали на оккупированные Германией территории Маньчжурии, занимались пропагандой среди сторонников, убеждая, что соседи-славяне якобы угрожают украинскому этносу и не дают стране развиваться. Об этом сообщило РИА «Новости», изучив документы, рассекреченные сотрудниками УФСБ по Приморью.

УФСБ обнародовало фотокопии страниц журнала «Дальний Восток» — печатного органа «Украинской национальной колонии», которая преследовала целью образование националистического государства в Приморье. Националисты желали отторжения Приморья от СССР. В одной из статей журнала утверждалось, что славянские народы — соседи Украины борются против ее «самостийницких тенденций» — якобы именно поэтому у Украины нет благоприятных условий для развития.

Украинцев убеждали ориентироваться на Германию, с которой «не было и не может быть никаких территориальных споров, борьбы за этнический характер территории». Авторы статьи призывали не бояться «немецких экономических экспансионистских планов», предполагая, что они в любом случае будут скромнее, чем «аппетиты» других государств.

В другом материале «Дальнего Востока» утверждалось, что «успехи» гитлеровской Германии и милитаристской Японии, которые оккупировали территории в Европе и на Дальнем Востоке, создают благоприятную политическую ситуацию для развития «освободительного украинского движения».