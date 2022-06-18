Националисты спрятали тяжелое вооружение в школах Одессы, Никополя и Торецка

Украинская армия размещает опорные пункты, тяжелое вооружение и технику в учебных заведениях Одессы, Торецка и Никополя. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, который возглавляет генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Никополе в Днепропетровской области подразделения ВСУ разместились в школе на улице Шевченко, военная техника и артиллерия базируется в непосредственной близости от учебного заведения.

«В Одессе украинские боевики в школе № 113 на улице Черноморского Казачества оборудовали опорный пункт, во дворе разместили тяжелое вооружение и технику», — заявил Мизинцев.

В Торецке в Донецкой Народной Республике казармы и огневые позиции разместили на территории электростанции, в школе-интернате, станции юных техников и в двух школах. Опорный пункт и склады вооружения националисты оборудовали в многоэтажном жилом доме. При этом жильцам категорически запретили покидать квартиры, все попытки выехать жестко пресекаются, сообщил Мизинцев.