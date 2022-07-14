Националисты спрятали РСЗО в ангарах завода в Запорожье

Российские военные уничтожили ракетами морского базирования «Калибр» ангары завода в городе Запорожье. В них Вооруженные силы Украины укрыли боевые машины реактивной системы залпового огня, сообщило Минобороны РФ.

Удар по хранилищу нанесли днем 13 июля. Националисты спрятали боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ в ангарах завода высоковольтной аппаратуры. Высокоточные ракеты морского базирования «Калибр» уничтожили цель.

Кроме того, Воздушно-космические силы России ударили по пунктам временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны Украины. Общие потери украинской армии превысили 100 единиц вооружения и военной техники, около тысячи бойцов погибли.