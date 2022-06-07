Националисты сожгли свыше 50 тысяч тонн зерна при отступлении из Мариуполя

В Мариуполе украинские националисты при отступлении уничтожили более 50 тысяч тонн зерна. Они намеренно подожгли крупное зернохранилище в морском порту, сообщили в Минобороны РФ.

Украинские власти, подчеркнули в ведомстве, применяют методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа.

«Данное бесчеловечное преступление демонстрирует всему мировому сообществу „истинное лицо“ киевского режима», — добавили в министерстве.

В Минобороны заметили, что подобное происходит при полной поддержке Запада и на фоне «истерии вокруг лживых обвинений РФ в создании продовольственного кризиса в мире».

ВСУ используют критически важные объекты переработки и хранения зерновых культур в военных целях. В Харьковской области и ДНР украинские военные разместили в элеваторах гаубицы и РСЗО и обстреливают из них приграничные районы России и близлежащие населенные пункты.

Несмотря на создаваемые властями Украины трудности, за прошедшие сутки с опасных территорий Украины и Донбасса в Россию эвакуировали более 22 тысяч человек, в том числе свыше трех тысяч детей.