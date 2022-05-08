Националисты с «Азовстали» самоуничтожатся

Засевшие на «Азовстали» националисты лишаются последних припасов. У них заканчиваются еда, вооружение и медсредства. Военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов предположил, что оккупировавшие завод солдаты ВСУ готовятся к самоуничтожению.

Далее — его прямая речь.

Есть ряд подтвержденных источников, которые зафиксировали пленение и ранение некоторого количества иностранных наемников. Эта информация не совсем входит в зону ответственности официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, поэтому эти данные не включают в регулярный брифинг ведомства. Это больше политические, правовые и нравственные сферы ситуации.

Недавно была очередная попытка националистов и их сторонников выйти с «Азовстали» на боевые позиции. Она была достаточно результативно воспрепятствована.

За последние несколько дней несколько засевших на «Азовстали» иностранных военных получили ранения. Англичане это задокументировали и обнародовали. Раненые возвращаются к себе. Публикации англичан четко обозначают, что результаты военных действий, на которые они рассчитывали, просто отсутствуют. Поэтому раненые не рекомендуют другим участникам конфликта приезжать на «Азовсталь» с паспортами своих государств.

Скорее всего, в ближайшее время мы увидим результаты работы Вооруженных сил России. Хотим мы, не хотим мы, но у оккупантов «Азовстали» кончаются средства ГСМ, средства электропитания, источники жизнеобеспечения.

Поэтому я думаю, что в течение объективно ближайшего времени будут какие-то результативные действия. То ли предполагаемая сдача в плен, то ли самоуничтожение — что абсолютно точно нельзя исключать, то ли попытка прорыва.

И попытка самоуничтожения — вполне вероятный сценарий, по примеру советских фильмов. Тех кинолент, в которых чекисты брали какого-то отъявленного преступника со всеми признаками врага, а тот заявлял, что не сдастся. Так же и тут: если они все в наколках, если они до этого очень активно публиковались в соцсетях, где показывали свой послужной список и проявляли поддержку фашиствующим властям, то такой вариант событий очень даже легко представить.