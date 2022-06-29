Националисты разместили огневые точки в детсаду и школе Краматорска

Бойцы украинских национальных батальонов используют для размещения в Краматорске детский сад и школу. Об этом заявил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, которые привел ТАСС, огневые точки и артиллерия развернуты на подступах к этим объектам.

«В Краматорске Донецкой Народной Республики в зданиях детского сада № 80 „Снежок“ (улица Парковая) и школы № 35 (улица Ярослава Мудрого) дислоцируются боевики национальных батальонов, а на подступах к учреждениям развернуты блокпосты, огневые точки и размещены артиллерийские орудия», — заявил военный.

Он также добавил, что украинская сторона использует школу № 3 в Северске для размещения вооружения — бронетехники, крупнокалиберной артиллерии и РСЗО.

«При этом в спортзале удерживают жителей близлежащих домов якобы под предлогом обеспечения их безопасности», — сказал Мизинцев.

Ранее военный объявил о том, что спецслужбы Украины готовят провокацию в Одесской области. Ее целью является обвинение вооруженных сил РФ в применении химического оружия.