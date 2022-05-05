Вооруженные силы Украины разместили артиллерийские установки на территории городской больницы в Харькове, об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В ежедневном отчете также указаны места дислокации подразделений ВСУ. В здании клинической больницы в Одессе националисты оборудовали командный пункт, а на территории детского медучреждения в Лисичанске боевики нацбатальона устроили опорный пункт, сообщил Конашенков. В Славянске на территории больницы расположили военную технику.

За прошедшие сутки поступило более 110 обращений с просьбами об эвакуации, говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство опубликовало видео атаки российских танков укрепрайона украинских националистов. Кадры демонстрируют слаженные действия российских танкистов и точное попадание по целям. Работу военнослужащих ВС РФ показали прямо из танка.