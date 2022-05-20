Националисты подняли белый флаг. Комбат Ходаковский подвел итоги битвы за Мариуполь

Сторонники «Азова»* в Мариуполе начали массово сдаваться в плен. К защитникам интересов ДНР вышли руководители националистов — военнослужащие с позывными «Волына» и «Калина». Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский оценил ситуацию в Мариуполе в интервью журналисту «Комсомольской правды».

«Официальная пропаганда в Киеве может сколько угодно рассказывать: мы вывели наших людей с завода. Но, реальность банальна и даже несколько унизительна: группировка, превосходящая нас по численности, была выдавлена со всех рубежей и подняла белый флаг. Сдалась», — сказал он.

Также он отметил, что в середине мая в зоне боевых столкновений произошел психологический перелом. Поэтому защитники интересов ДНР начали активные действия, Они поняли, что можно наносить удары на националистов и выполнять боевые задачи.

По его словам, накопленный националистами ресурс в Мариуполе ресурс не смог вызывать опасений у защитников интересов ДНР. Поэтому сейчас линия боевых столкновений в ЛНР продвинулись даже дальше запланированных границ, а в ДНР «все в состоянии развития».