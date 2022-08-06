Националисты обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские боевики нанесли удар по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

Всего нацисты выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра со стороны населенного пункта Курдюмовка.

Также ранее украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии, о пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Накануне сдавшийся в плен военнослужащий украинской армии рассказал об отношении со стороны командования. По его словам, солдатам пригрозили расстрелом, если он решат покинуть свои позиции на фронте.

Союзные войска днем пятого августа начали освобождать Артемовск в ДНР, приступив к бою в плотной городской застройке.