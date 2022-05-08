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    08 мая 2022, 23:05

    Националисты оборудовали склад боеприпасов в здании детской больницы в Харькове

    Минобороны РФ: ВСУ оборудовали склад боеприпасов в детской больнице Харькова

    Полина Созыкина

    Украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в здании детской больницы Харькова. Боевики вынудили персонал и тяжело больных детей покинуть помещения, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    Националисты оборудовали склад боеприпасов в здании детской больницы в Харькове

    «В Харькове в здании детской областной инфекционной клинической больницы № 22 боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории размещены артиллерийские установки», — сообщил Мизинцев.

    Под угрозой физической расправы националисты вынудили персонал медучреждения и всех пациентов, в том числе тяжело больных детей, покинуть здание больницы.

    Ранее пришло сообщение об атаке украинских формирований на школу-интернат в Донецке. В результате обстрела в здании пострадало остекление.