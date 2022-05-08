Националисты оборудовали склад боеприпасов в здании детской больницы в Харькове

Украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в здании детской больницы Харькова. Боевики вынудили персонал и тяжело больных детей покинуть помещения, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове в здании детской областной инфекционной клинической больницы № 22 боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории размещены артиллерийские установки», — сообщил Мизинцев.

Под угрозой физической расправы националисты вынудили персонал медучреждения и всех пациентов, в том числе тяжело больных детей, покинуть здание больницы.

Ранее пришло сообщение об атаке украинских формирований на школу-интернат в Донецке. В результате обстрела в здании пострадало остекление.