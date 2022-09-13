Националисты нанесли три ракетных удара по Новой Каховке | 360°

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Националисты нанесли три ракетных удара по Новой Каховке

Власти Херсонской области сообщили о трех ракетных ударах по Новой Каховке со стороны ВСУ

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Украинские боевики прошлой ночью нанесли три ракетных удара по населенному пункту Новая Каховка в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении властей региона в Telegram-канале.

Первая атака националистов состоялась примерно в половину второго ночи, после чего ВСУ еще дважды атаковали город в 02:06 и 07:06 по московскому времени.

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Всего боевики выпустили 15 снарядов, система противовоздушной обороны успешно отработала по воздушным целям.

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Власти Херсонщины не сообщили подробностей о возможных разрушениях и пострадавших.

Ранее заместитель военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал отодвинуть линию боевого соприкосновения от региона. По его словам, это гарантирует безопасность местных жителей и прекратит обстрелы мирной инфраструктуры.

Накануне сообщалось, что военные ВСУ атаковали железнодорожный мост в Херсонской области ракетами из РСЗО HIMARS.

Специальная военная операция РФ на Украине

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