Националисты нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС

Украинские военные нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на власти района.

После удара возник пожар. Сейчас устанавливается степень возгорания. Информации о пострадавших пока не поступало.

Сейчас, как отметил RT, город остался без электричества и водоснабжения.

Днем 29 августа стало известно об объявлении массовой эвакуации жителей с рабочих мест в Новой Каховке из-за ракетных обстрелов. По словам главы военно-гражданской администрации района Владимира Леонтьева, украинские военные обстреливают город из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Только за сутки было свыше 10 ракетных обстрелов, отметил он.

Украинские боевики наносят удары по гражданской инфраструктуре. Обстрелам в том числе подверглись территория ГЭС, близлежащие районы, шлюзовой канал, дороги и здания, находящиеся на территории ГЭС.

В ночь на понедельник ВСУ нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС. Информации о жертвах при этом обстреле не поступало.