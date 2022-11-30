Спецоперация 30 ноября 2022, 22:07 Националисты начали поиск помогавших организовать референдум в Херсоне — Сальдо Сальдо: националисты в Херсоне ищут жителей, которые помогали организовать референдум РИА «Новости»

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Украинские националисты устроили «массовую чистку» жителей правобережья Херсонской области и разыскивают людей, которые помогали организовать референдум о вхождении региона в состав в России, заявил в Telegram-канале врио губернатор региона Владимир Сальдо.

«По той информации, которую мы получаем от источников с правого берега, сейчас все нацотряды ведут проверку. Они ищут всех тех, кто помогал проводить референдум», — написал чиновник.

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По его словам, почти всех членов избиркомов перевезли в безопасное место. Под «зачистку» попали предприниматели, работавшие при российских властях. Сальдо добавил, что националисты проверяют всех на лояльность по отношению к Киеву.

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Мужчинам, которые пытаются выехать из Херсона, раздают повестки в военкомат. Женщин также выпускают «через одну», подытожил врио губернатора.

Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Херсоне. Украинские военнослужащие продолжают наносить удары по Новой Каховке. Для обстрелов ВСУ применяют РСЗО HIMARS американского производства. С середины ноября в населенном пункте введен комендантский час.