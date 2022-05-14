Националисты «Азова» тайно запланировали выйти на границу России

Боевики украинского националистического батальона «Азов»* готовились к окружению и захвату города Новоазовск в Донецкой Народной Республике с последующим выходом к российской границе. План с картой обнаружили на базе вооруженной группировки в Мариуполе. Подтверждающее видео с документами опубликовало в своем Telegram-канале РИА «Новости».

Источник в силовых структурах Луганской Народной Республики сообщил агентству, что перед выходом на границу с Россией боевики «Азова»* планировали захватить все населенные пункты. Датой начала наступления националисты выбрали 8 марта.

Сейчас участники националистического батальона остаются заблокированными на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал их военными преступниками и пообещал привлечь к трибуналу.

Как сообщило РИА ФАН, глава региона подчеркнул, что российская армия и Народная милиция ДНР стараются оперативно решить вопрос с промзоной, чтобы город снова вернулся к нормальной жизни.

*«Азов» — запрещенное в России националистическое объединение.