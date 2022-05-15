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    15 мая 2022, 17:10

    Националисты «Азова» вели свою документацию, как американцы

    РИА «Новости»: боевики «Азова» применяли американские стандарты документооборота

    Максим Зинкин

    Националисты запрещенного в России националистического батальона «Азов»* в рамках внутреннего документооборота используют систему по стандарту SALUTE, принятому в американской армии. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Журналисты обнаружили соответствующие документы на базе нацбата в Мариуполе. Они относятся к инструкции взводов 1-го батальона полка отдельного отряда спецназа МВД Украины «Азов»* и командиров боевых групп.

    Стандарт SALUTE устанавливает четкую хронологию подачи отчета после обнаружения противника.

    В сообщении должны указываться количество войск неприятеля, род деятельности, их местоположение, внешние признаки, точное время контакта и примерное количество вооружения.

    *«Азов» — запрещенное в России националистическое объединение.