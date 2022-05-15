Националисты «Азова» вели свою документацию, как американцы

Националисты запрещенного в России националистического батальона «Азов»* в рамках внутреннего документооборота используют систему по стандарту SALUTE, принятому в американской армии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты обнаружили соответствующие документы на базе нацбата в Мариуполе. Они относятся к инструкции взводов 1-го батальона полка отдельного отряда спецназа МВД Украины «Азов»* и командиров боевых групп.

Стандарт SALUTE устанавливает четкую хронологию подачи отчета после обнаружения противника.

В сообщении должны указываться количество войск неприятеля, род деятельности, их местоположение, внешние признаки, точное время контакта и примерное количество вооружения.

*«Азов» — запрещенное в России националистическое объединение.