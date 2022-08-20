Спецоперация ВС РФ на Украине показала очередные успехи. На это указывают значительные потери украинской армии, сообщил «360» эксперт по безопасности Роман Насонов.

«Совокупные потери укрофашистов на сегодняшний день переходят за тысячу. Это достаточно хорошие результаты, плюс достаточно активно осуществляется воздействие на всю операционную глубину от линии соприкосновения до складской зоны, а также объектов, находящихся вне линии прямого воздействия», — рассказал он.

Также эксперт сообщил о важности харьковского направления для российских военных. Он отметил, что Харьков — город-миллионник и бывшая столица Украины. Кроме того, там большое количество русскоговорящего населения. Именно поэтому, как отметил Насонов, ВС РФ действуют аккуратно на этом направлении.

«Это направление актуально, важно, по-любому будем брать данный населенный пункт, по любому оттуда выметут всех националистов, дайте время», — заключил эксперт.