Турция предложила эвакуировать националистов с «Азовстали»

Власти Турции готовы направить судно для вывоза мирных людей и националистов с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом изданию Reuters сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Согласно плану турецких властей, эвакуированных людей доставят по суше в порт Бердянск, который, как и Мариуполь, находится на берегу Азовского моря. После этого турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул.

«Мы готовы. Если эвакуацию можно выполнить таким образом, мы будем рады сделать это. Фактически наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию», — заявил Калын.

На территории металлургического комбината «Азовсталь» остаются заблокированными боевики националистического запрещенного в России батальона «Азов»*.

Ранее в Сети появились кадры из подземелий «Азовстали», сообщило Nation News.

*«Азов» — запрещенное в России националистическое объединение.