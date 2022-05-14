Турция предложила эвакуировать националистов с «Азовстали»
Турция выразила готовность эвакуировать людей с завода «Азовсталь» в Мариуполе
Власти Турции готовы направить судно для вывоза мирных людей и националистов с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом изданию Reuters сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Согласно плану турецких властей, эвакуированных людей доставят по суше в порт Бердянск, который, как и Мариуполь, находится на берегу Азовского моря. После этого турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул.
«Мы готовы. Если эвакуацию можно выполнить таким образом, мы будем рады сделать это. Фактически наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию», — заявил Калын.
На территории металлургического комбината «Азовсталь» остаются заблокированными боевики националистического запрещенного в России батальона «Азов»*.
Ранее в Сети появились кадры из подземелий «Азовстали», сообщило Nation News.
*«Азов» — запрещенное в России националистическое объединение.