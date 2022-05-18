Судьбу вышедших с «Азовстали» и сдавшихся в плен украинских бойцов решит суд, сообщил ТАСС. Националисты пойдут под трибунал, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

«Я знаю разные мнения, но как бы ни играли эмоции, если противник сложил оружие, его дальнейшую судьбу решает суд. Если это нацистский преступник, то это трибунал», — объявил он.

По его словам, командиры высокого звена с территории завода пока не выходили.

С 16 мая сдались в плен 959 боевиков, которые прятались на «Азовстали». Среди них 80 раненых, 51 человек был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу Новоазовска. Минобороны показало их выход с территории завода.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский назвал происходящее своей гуманитарной операцией. Его слова об эвакуации растиражировали западные СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это враньем и пропагандой.