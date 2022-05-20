Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным Волына вышел «Азовстали» для сдачи. Об этом в Telegram-канале рассказала корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

«Волына вышел с Азовстали», — написала она.

Позднее Куксенкова сообщила, что Волына вышел без заместителя командира полка «Азов»* Святослава Паламара с позывным «Калина».

«Процесс безоговорочной эвакуации в плен идет по плану», — отметила она.

Ранее в СМИ появилась информация о сдаче еще одного националиста — с позывным Калина. Он вышел с «Азовстали» вечером 18 мая. Военный журналист Алексей Борзенко сказал, что этот шаг может ускорить освобождение «Азовстали». Он отметил, что это может повлиять и на оставшихся в Мариуполе националистов. Они могут последовать его примеру.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.