В город Попасная Луганской Народной Республики доставили партию гуманитарной помощи из Московской области. Местные жители поблагодарили жителей Подмосковья и рассказали «360», как выживают в экстремальной ситуации.

«Хотим выразить благодарность деткам Подмосковья. Спасибо вам огромное, спасибо за оказанную помощь», — заявила местная жительница.

По ее словам, горожане шестой месяц выживают в экстремальных ситуациях без света, газа и воды — в Попасной проблемы с коммуникациями. Собеседница рассказала, что в городе сожгли больницу, а потом украинские военные перекрыли дорогу.

«Когда нацики ушли на квартал дальше, они просто перекрыли дорогу», — рассказала другая женщина. По словам ее знакомого, местных жителей не впускали и не выпускали из города.

Союзные войска взяли под контроль Попасную в начале мая. Власти Луганской Народной Республики допустили, что не станут восстанавливать город. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, населенный пункт разрушен практически полностью, восстанавливать его смысла нет.