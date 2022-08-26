Рядовые украинцы не являются нацистами, эту идеологию поддерживает только руководство страны. О своем отношении к Украине и ее жителям рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило БелТА.

Он объяснил журналистам, почему поздравил граждан Украины с Днем независимости. Предки Александра Лукашенко жили между Черниговом и Киевом, а его фамилия украинская. Поэтому президент Белоруссии тепло относится к соседнему государству.

«Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Будь то западные, ничего в них плохого нет. Никакие они не нацики. Нацики — это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие», — сказал Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что в случае с расположением стран соседей не выбирают. Он признался, что всегда восхищался украинцами как народом.

Александр Лукашенко также прокомментировал переговоры лидеров Франции и Германии с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал их «пацанами», которые пиарятся за его счет.