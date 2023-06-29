Спецоперация 29 июня 2023, 11:15 Нацгвардия Украины в зоне СВО обстреляла дезертиров из механизированной бригады Офицер Марочко: Нацгвардия Украины открыла огонь по 67-й мехбригаде ВСУ из-за дезертирства РИА «Новости»

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Около села Серебрянка в ДНР Национальная гвардия Украины открыла огонь по позициям 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что они пытались предотвратить дезертирство.

«Зафиксировано ведение стрелкового огня по позициям 67-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины», — сказал он.

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Бойцы Нацгвардии Украины, по его словам, стреляли по землякам в районе Серебрянки, потому что те собирались самовольно оставить свои позиции.

ВСУ в районе Стельмаховки понесли потери из-за несогласованности действий своих подразделений. Инженеры сделали минное заграждение и ушли, а на следующий день участники украинской диверсионно-разведывательной группы подорвались на них. Андрей Марочко сообщил, что погибли четыре человека.