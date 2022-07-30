Пунктам обмена валюты на Украине запретили информировать граждан о текущем курсе валюты вне касс. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Нацбанк Украины.

«Эта информация будет размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений», — говорится на сайте регулятора.

Нацбанк девальвировал гривну, подняв курс доллара на 25%. Теперь один доллар официально продается за 36,6 гривны, а в обменниках его стоимость повысилась до 40 гривен.

Руководство Украины довело страну до глубочайшего экономического кризиса. В Киеве постоянно рассчитывают на финансовую помощь со стороны МВФ, однако фонд не готов предоставлять очередной кредит. Ранее Украина получила танки, которые в Северной Македонии планировалось уничтожить.