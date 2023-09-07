07 сентября 2023, 10:04
Натовские инженерные машины оказались слишком тяжелыми для дорог в зоне СВО
Полковник Сайфуллин: инженерные машины НАТО застревали на дорогах в зоне СВО
Поставленные НАТО Украине инженерные машины стран столкнулись с рядом проблем на дорогах в зоне СВО. Об этом РИА «Новости» заявил замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.
По его словам, машины иностранного производства застревали в грунте и не могли продолжать движение по дорогам. Военный отметил, что ВСУ имели на вооружении свои машины для разминирования, но их количество оказалось недостаточным.
Реклама
По этой причине Украина запросила у Запада дополнительные поставки. При этом зарубежные инженерные машины были слишком тяжелыми, так как часто создавались на базе основных боевых танков. Полковник отметил, что Leopard и Abrams весили более 60 тонн.
«По нашей местности они особо ехать не хотят, после, как говорится, дождичка они просто встают под своей массой и их самих еще там надо вытаскивать», — заключил Сайфуллин.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВС РФ уничтожат иностранное вооружение ВСУ, в том числе танки Abrams.
ВСУ
НАТО
Украина
Реклама
Реклама