В НАТО сообщили Украине, что не хотят ее членства в Альянсе. Об этом заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил агентству Bloomberg.

«[Украине говорят: ] вы не члены [НАТО], потому что мы не хотим вас. НАТО говорит нам, что ничего нам не даст», — пожаловался Жовква.

По его словам, Альянс не оправдал ожиданий Украины, несмотря на то, что продолжает поставлять туда вооружение. Замглавы офиса украинского президента Зеленского напомнил, что Украина еще до начала российской спецоперации просила у НАТО вооружение, а после настаивала на бесполетной зоне и членстве в Альянсе, но «не получила ответов». Ожидания от саммита в Мадриде у Украины тоже низкие, добавил Жовква.

Саммит стартовал 28 июня и продлится до 30 июня. Его участники — около 40 глав государств и правительств — примут новую стратегическую концепцию, где Россию официально признают прямой угрозой безопасности НАТО. Также страны обсудят вопросы укрепления и подтвердят готовность повысить оборонные расходы.