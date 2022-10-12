НАТО сделает акцент на поставках Украине систем ПВО | 360°

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НАТО сделает акцент на поставках Украине систем ПВО

Генсек НАТО Столтенберг сообщил, что альянс сделает акцент на передаче Украине систем ПВО

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Страны НАТО усилят поддержку украинской армии, сделав акцент на передаче систем противовоздушной обороны. Об этом перед заседанием в Брюсселе сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, написало РИА «Новости».

«Приоритетом поставок со стороны НАТО для Украины станет большое количество систем противовоздушной обороны», — заявил он.

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Столтенберг уточнил, что НАТО считает «беспрецедентной эскалацией» нанесение Россией ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

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«Все члены альянса НАТО решительно настроены оказывать поддержку Украине ровно столько, сколько это нужно», — добавил он.

Ранее Столтенберг заявил, что в случае победы России в ситуации на Украине проиграет НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что генеральный секретарь признал участие альянса в боевых действиях против российских войск.

При этом Столтенберг говорил, что альянс не является участником украинского конфликта, однако находится на стороне киевского режима, писал RT.

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