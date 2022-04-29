НАТО проведет одни из крупнейших со времен холодной войны учений

Крупные военные учения на территории Восточной Европы проведут страны НАТО. Одна только Великобритания отправит на них восемь тысяч своих солдат для отработки «борьбы с российской агрессией», сообщила газета The Guardian.

Летом десятки танков будут переброшены в страны от Финляндии до Северной Македонии. К ним присоединятся десятки тысяч военнослужащих НАТО и альянса «Объединенные экспедиционные силы», в который входят финны и шведы. Британские же военнослужащие станут частью бронетанковой бригады в Финляндии.

«В ходе этих учений наши войска объединятся в знак солидарности и силы в рамках одного из крупнейших совместных развертываний со времен холодной войны», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Чиновник добавил, что учения были запланированы заранее, но были усилены в связи с началом российской спецоперации на Украине.