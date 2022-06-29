НАТО продолжит водить Украину за нос

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили: НАТО сообщил стране, что не хочет ее членства в Альянсе. Депутат Госдумы Николай Новичков рассказал «360», почему это произошло и что, по его мнению, будут дальше делать НАТО и Украина в связи с этим.

Далее — его речь.

Вообще, если читать устав НАТО, то невозможно принять в Альянс страну, на территории которой находятся иностранные вооруженные силы. Украина это прекрасно знала. Пока российские войска находятся на этой территории, о приеме в НАТО речи быть не может. Именно поэтому для нас принципиально сохранение военного контингента в Приднестровье, в Южной Осетии, в Абхазии. И для нас принципиально продолжение спецоперации.

То, что это произойдет, для наших было очевидно, почему для офиса Зеленского — нет, мне совершенно непонятно.

Только Россия может гарантировать Украине безопасность

Никогда НАТО не обещало принять в свои ряды Украину, не было официальных заявлений. Другое дело, что все время НАТО с Украиной заигрывает и будет продолжать. Ей важно держать Украину на коротком поводке, чтобы она оставалась в зоне влияния этой организации. Поэтому нам в данном случае стоит только посочувствовать братскому украинскому народу, который водят за нос.

Естественно, ни о каком членстве в НАТО, ни о какой гарантии безопасности со стороны НАТО речи нет. Единственная страна, которая может гарантировать Украине безопасность в долгосрочной перспективе, — это Россия. Единственная сила, которая может гарантировать Украине независимость и суверенитет, — российские войска.

Украина будет и дальше ныть, что ее обманули: где помощь и вооружение, которые обещали, где гарантии безопасности… Будут строить из себя обиженных.