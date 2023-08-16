Спецоперация 16 августа 2023, 16:31 НАТО продолжит поддерживать Украину ради «прочного мира» Guardian: в НАТО заявили о намерении продолжить поддержку Украины РИА «Новости»

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Страны НАТО продолжат оказывать поддержку украинским властям. Об этом представитель альянса сообщил изданию Guardian.

«Позиция НАТО по поддержке Украины не поменялась. Мы продолжим оказывать содействие стране ради прочного мира», — сказал он.

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Также представитель военного блока подчеркнул, что в НАТО поддерживают позицию Украины по ее намерению стать членом альянса в будущем.

Глава штаба генерального секретаря альянса в Брюсселе Стиан Йенсен заявлял, что Украина получит шанс стать членом НАТО, если согласится отказаться от претензий на часть территорий, которые Россия считает своей. При этом он подчеркнул, что это идея, которую необходимо в любом случае обсудить.

В ответ советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна не станет отказываться от территорий ради членства в альянсе. По его словам, в противном случае это повлечет за собой перенос боевых действий на будущие поколения.