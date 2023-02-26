Спецоперация 26 февраля 2023, 08:49 НАТО превратил Украину в полигон для отработки кровавых боев Пушилин: Запад ежедневно переходит свои же красные линии Сайт президента Украины

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Украина стала для НАТО полигоном, на котором Альянс отрабатывает одни из самых кровавых боевых сценариев. Таким мнением поделился врио главы ДНР Денис Пушилин. Он описал ситуацию в республике в интервью ТАСС.

«Мы видим, как Украина превратилась в полигон НАТО для отработки самых кровавых военных сценариев», — сказал Пушилин.

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Также он обвинил страны Запада в нарушении ими же созданных «красных линий». По его словам, это выражается в накачке ВСУ все более опасными боеприпасами. Пушилин отметил, что с каждым разом украинской армии отправляют оружие с повышением характеристик и увеличением дальности поражения.

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Кроме того, врио главы ДНР заявил, что ВСУ сами действуют далеко не самыми аккуратными методами. По его словам, украинские военные используют мирных жителей попавших в зону спецоперации населенных пунктов в качестве живого щита.