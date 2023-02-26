26 февраля 2023, 08:49
НАТО превратил Украину в полигон для отработки кровавых боев
Пушилин: Запад ежедневно переходит свои же красные линии
Украина стала для НАТО полигоном, на котором Альянс отрабатывает одни из самых кровавых боевых сценариев. Таким мнением поделился врио главы ДНР Денис Пушилин. Он описал ситуацию в республике в интервью ТАСС.
«Мы видим, как Украина превратилась в полигон НАТО для отработки самых кровавых военных сценариев», — сказал Пушилин.
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Также он обвинил страны Запада в нарушении ими же созданных «красных линий». По его словам, это выражается в накачке ВСУ все более опасными боеприпасами. Пушилин отметил, что с каждым разом украинской армии отправляют оружие с повышением характеристик и увеличением дальности поражения.
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Кроме того, врио главы ДНР заявил, что ВСУ сами действуют далеко не самыми аккуратными методами. По его словам, украинские военные используют мирных жителей попавших в зону спецоперации населенных пунктов в качестве живого щита.
ДНР
Запад
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