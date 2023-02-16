Спецоперация 16 февраля 2023, 14:22 НАТО предрек расширение зоны конфликта на Украине Замгенсека НАТО Джоанэ заявил о расширении конфликта на Украине в ближайшие месяцы РИА «Новости»

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В ближайшие несколько месяцев зона конфликта на Украине серьезно увеличится, бестолкновения станут более интенсивными. Об этом агентству Agerpres заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

«Мы уже видим, что Россия готовит большое наступление. Оно пока не слишком массированное, очевидно, что его готовят. В свою очередь Украина также готовит свое контрнаступление, в этом нет тайны», — сообщил он.

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Джоанэ отметил, что для весеннего периода наступательные действия являются наиболее подходящими.

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«Это время в конфликте станет очень интенсивным. Украине потребуется много боеприпасов, много военной тяжелой технике. Поэтому странам НАТО нужно начинать работать с военной промышленностью, что обеспечить все потребности украинской армии», — добавил замгенсека НАТО.

Политолог Евгений Михайлов объяснял «360», что Украине приходится молить западные страны о помощи, так как у нее заканчиваются боеприпасы.