НАТО не удовлетворен степенью своего охвата. Альянс пытается использовать конфликт на Украине как возможность для глобализации, но у него не получается, сообщило китайское издание Global Times.

«Запад пытается навязать одностороннее восприятие конфликта на Украине, чтобы возродить клише „сильная страна должна быть гегемоном, и необходимо защищать демократию“», — считает автор статьи Цуй Хунцзянь.

По его мнению, альянс использует антироссийскую риторику для запугивания стран Азиатско-Тихоокеанского региона, пытаясь породить спрос на «коллективную безопасность в стиле НАТО». Однако попытки стать инструментом для экспорта западных ценностей и концепций безопасности оказываются провальными. Азиатские страны не хотят выслушивать наставления «того, кто постоянно проигрывает».

Возобновление боевых действий в Европе — поражение НАТО, поскольку суть безопасности в достижении мира, а не в победе в блоковом противостоянии, добавил Хунцзянь.