НАТО подтвердил участие в боевых действиях на стороне Украине — Песков | 360°

Все новости

Общество

12 октября 2022, 12:17

Крупный сбой произошел в соцсети «ВКонтакте»

Подмосковье

12 октября 2022, 12:10

Лесничие Подмосковья повысили квалификацию в МГУТУ

Реклама

Общество

12 октября 2022, 12:07

Власти Запорожья назвали условие создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Спецоперация

12 октября 2022, 12:06

Киевские силовики «нашли» в Красном Лимане тела жертв ВСУ — омбудсмен ДНР

Мир

12 октября 2022, 12:04

Утечку обнаружили на нефтепроводе «Дружба» на территории Польши

Знаменитости

12 октября 2022, 12:03

Российский певец SHAMAN рассказал о своем творческом пути и отношении к «Евровидению»

Мир

12 октября 2022, 11:59

Эстония призвала Запад игнорировать предупреждения России о «красных линиях»

Мир

12 октября 2022, 11:58

Служебный автомобиль обстреляли около посольства Азербайджана в США

Важное

12 октября 2022, 11:58

Кремль опроверг сообщения о новой волне мобилизации

Важное

12 октября 2022, 11:56

НАТО подтвердил участие в боевых действиях на стороне Украине — Песков

Представитель Кремля Песков: НАТО подтвердил участие в боевых действия на стороне Украины

Читать 360tv в

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг своим заявлением о статусе альянса в украинском конфликте подтвердил его участие в боевых действиях. Об этом заявил помощник президент России Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

«Сравнение Столтенбергом победы России на Украине с поражением для НАТО можно считать как признание, что альянс воюет на стороне Украины», — заявил Песков.

Реклама

Накануне генсек НАТО выступил на пресс-конференции в Брюсселе, на которой заявил, что победа России в боевых действиях на Украине означит поражение для всех стран альянса.

Реклама

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев также сообщал, что услышал в словах Столтенберга признание об участии НАТО в боевых действиях против России.

При этом ранее генсек НАТО неоднократно заявлял, что альянс не является стороной конфликта на Украине. Он сообщал, что НАТО отправит Украине дополнительную помощь для защиты инфраструктуры от российских ударов.

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама