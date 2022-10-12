Важное 12 октября 2022, 11:56 Поделиться Telegram

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Viber НАТО подтвердил участие в боевых действиях на стороне Украине — Песков Представитель Кремля Песков: НАТО подтвердил участие в боевых действия на стороне Украины РИА Новости

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг своим заявлением о статусе альянса в украинском конфликте подтвердил его участие в боевых действиях. Об этом заявил помощник президент России Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

«Сравнение Столтенбергом победы России на Украине с поражением для НАТО можно считать как признание, что альянс воюет на стороне Украины», — заявил Песков.

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Накануне генсек НАТО выступил на пресс-конференции в Брюсселе, на которой заявил, что победа России в боевых действиях на Украине означит поражение для всех стран альянса.

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев также сообщал, что услышал в словах Столтенберга признание об участии НАТО в боевых действиях против России.

При этом ранее генсек НАТО неоднократно заявлял, что альянс не является стороной конфликта на Украине. Он сообщал, что НАТО отправит Украине дополнительную помощь для защиты инфраструктуры от российских ударов.

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