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    15 июня 2022, 12:48

    НАТО подготовит план перевода армии Украины на оружие Альянса

    Генсек НАТО Столтенберг сообщил о подготовке плана по переводу ВСУ на вооружение Альянса

    Александр Блинов

    Североатлантический альянс подготовит план перевода армии Украины с постсоветского вооружения на натовское. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передал ТАСС.

    «Нам надо помочь Украине модернизировать вооруженные силы, включая перевод с постсоветского оборудования на современное оборудование Альянса», — сказал Столтенберг.

    Столтенберг также анонсировал выделение Украине нового пакета военной помощи, о которой министры обороны НАТО объявят сегодня вечером. Планируется, что туда войдут тяжелые вооружения и дальнобойная артиллерия.