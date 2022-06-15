НАТО подготовит план перевода армии Украины на оружие Альянса

Североатлантический альянс подготовит план перевода армии Украины с постсоветского вооружения на натовское. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передал ТАСС.

«Нам надо помочь Украине модернизировать вооруженные силы, включая перевод с постсоветского оборудования на современное оборудование Альянса», — сказал Столтенберг.

Столтенберг также анонсировал выделение Украине нового пакета военной помощи, о которой министры обороны НАТО объявят сегодня вечером. Планируется, что туда войдут тяжелые вооружения и дальнобойная артиллерия.