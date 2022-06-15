15 июня 2022, 12:48
НАТО подготовит план перевода армии Украины на оружие Альянса
Генсек НАТО Столтенберг сообщил о подготовке плана по переводу ВСУ на вооружение Альянса
Североатлантический альянс подготовит план перевода армии Украины с постсоветского вооружения на натовское. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передал ТАСС.
«Нам надо помочь Украине модернизировать вооруженные силы, включая перевод с постсоветского оборудования на современное оборудование Альянса», — сказал Столтенберг.
Столтенберг также анонсировал выделение Украине нового пакета военной помощи, о которой министры обороны НАТО объявят сегодня вечером. Планируется, что туда войдут тяжелые вооружения и дальнобойная артиллерия.