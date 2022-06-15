НАТО обеспечит Украину дальнобойной артиллерией

Министры обороны НАТО объявят о выделении новой военной помощи Украине вечером 15 июня. В частности, в страну планируют направить тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Об этом написал ТАСС.

Столтенберг добавил, что НАТО разрабатывает план перевода ВСУ с постсоветского вооружения на оружие Альянса. Кроме того, НАТО рассматривает возможность развернуть новые подразделения на восточном фланге и создать склады вооружения.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова обвинила Евросоюз в нарушении собственных основополагающих правил. Согласно «Общей позиции» Совета ЕС, его представители не должны экспортировать вооружение, если оно будет использоваться для внутренних репрессий, спровоцирует или продлит вооруженные конфликты, усугубит существующую напряженность. По словам Захаровой, ЕС должен либо признать независимость ДНР и ЛНР, либо отозвать с Украины свое вооружение.