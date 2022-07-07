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    07 июля 2022, 09:15

    НАТО не станет помогать Польше на Украине — экс-депутат Пискорский

    Экс-депутат Пискорский: Польша останется без поддержки НАТО, если введет войска на Украину

    Александр Иванов

    Польша не получит поддержки от НАТО, если сама введет войска на Украину, что будет означать угрозу прямых боевых столкновений с ВС РФ. Об этом заявил бывший депутат польского сейма Матеуш Пискорский.

    По мнению политика, если бы Польша все-таки ввела контингент на Западную Украину — на Волынь и в Галичину, это привело бы к антипольским настроениям. Тем более что эти области — самые националистически настроенные территории, пояснил он в беседе с изданием «Украина.ру».

    «Специальная операция проводится на территории Украины. Ввод каких-либо организованных иностранных войск означает, о чем многократно говорила Москва, что мы вступаем в открытый конфликт с Российской Федерацией», — подчеркнул Пискорский.

    Он подчеркнул, что партнеры Польши в НАТО восприняли бы этот ввод только как инициативу Польши, но не всего альянса. Таким образом польская сторона из-за собственных шагов оказалась бы в состоянии реального конфликта с Россией, предупредил экс-депутат.

    «Если бы введение какого-то контингента на Украину произошло без одобрения со стороны американских и британских кураторов польских властей и если бы они это сделали самостоятельно, то не стоит и ожидать, что Польше бы хоть кто-то хоть как-то помог», — заключил он.