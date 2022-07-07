Польша не получит поддержки от НАТО, если сама введет войска на Украину, что будет означать угрозу прямых боевых столкновений с ВС РФ. Об этом заявил бывший депутат польского сейма Матеуш Пискорский.

По мнению политика, если бы Польша все-таки ввела контингент на Западную Украину — на Волынь и в Галичину, это привело бы к антипольским настроениям. Тем более что эти области — самые националистически настроенные территории, пояснил он в беседе с изданием «Украина.ру».

«Специальная операция проводится на территории Украины. Ввод каких-либо организованных иностранных войск означает, о чем многократно говорила Москва, что мы вступаем в открытый конфликт с Российской Федерацией», — подчеркнул Пискорский.

Он подчеркнул, что партнеры Польши в НАТО восприняли бы этот ввод только как инициативу Польши, но не всего альянса. Таким образом польская сторона из-за собственных шагов оказалась бы в состоянии реального конфликта с Россией, предупредил экс-депутат.

«Если бы введение какого-то контингента на Украину произошло без одобрения со стороны американских и британских кураторов польских властей и если бы они это сделали самостоятельно, то не стоит и ожидать, что Польше бы хоть кто-то хоть как-то помог», — заключил он.