НАТО не стал принимать Украину, чтобы не связываться с Россией

В НАТО сообщили Украине, что не хотели бы видеть ее в альянсе. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. По мнению заместителя председателя Государственной Думы РФ Александра Бабакова, это говорит о том, что Североатлантический альянс, в первую очередь, не хочет связываться с Россией и обострять с ней отношения еще сильнее. Об этом он рассказал «360».

«Я думаю, если такое подтвердится, то, скорее всего, НАТО решило не связываться не с Украиной, а с нами. И, наверное, трудно себе представить, что военная организация будет интегрировать в свои ряды страну, на территории которой идут боевые действия. Тогда они должны будут, фактически, сразу признать себя участниками этих боевых действий. Поэтому, мне кажется, все, что говорится [о приеме Украины в НАТО], это больше лозунги или нездоровые обещания. Тогда это решение входило бы в противоречие со здравым смыслом», — сказал Бабаков.

По его мнению, Украина может на это ответить очередным необоснованным требованием.

«На мой взгляд, на Украине тоже надо различать: нынешнее руководство продолжит пиариться по этому поводу, а если говорить о простых людях, проживающих на территории страны, они должны еще раз убедиться в абсурдности тех заявлений и шагов, которые принимает их руководство по интеграции и в ЕС, и в НАТО», — резюмировал депутат.

По слова представителя офиса президента Игоря Жовквы, НАТО заявило Украине, что «не даст им ничего», так как страна не является членом блока, «потому что мы вас не хотим».

Жовква отметил, что отдельные страны НАТО оказали значительную помощь, однако Украина рассчитывала на большую поддержку со стороны НАТО как альянса.