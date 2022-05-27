НАТО не собирается сейчас предлагать Украине стать членом Североатлантического альянса. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

По его словам, сейчас вопрос об этом в НАТО не поднимается, а Украина «не запрашивает этого в настоящий момент», написал ТАСС.

Он в очередной раз обратил внимание на то, что НАТО является оборонительной организацией. Отдельно Альбарес указал на кризис продовольственной безопасности, который уже начали чувствовать некоторые страны. По его словам, эта тема станет одной из главных на Генассамблее ООН в сентябре.

«Мы выступаем за изучение возможности того, чтобы <…> огромная партия зерна, застрявшая на Украине, могла выйти за границу», — добавил он.

Министр отметил, что испанские власти хотят предложить технические идеи для того, чтобы вывезти зерно.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко ранее заявил, что Россия готова открыть гуманитарные коридоры для морской транспортировки зерна с Украины, но это будет возможно, если украинские власти обеспечат разминирование портов.