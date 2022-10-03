США объяснили отказ НАТО принять Украину | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 04:19 Поделиться Telegram

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Viber США объяснили отказ НАТО принять Украину NYT: НАТО не даст Украине присоединиться к альянсу до завершения спецоперации РИА «Новости»

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Украина не сможет стать еще одним членом НАТО до завершения российской спецоперации. Альянс не позволит стране это сделать, заявили обозреватели The New York Times Эндрю Крамер и Дэн Билефски.

«Поскольку альянс придерживается принципа коллективной обороны, крайне маловероятно, что он примет в свои ряды страну, принимающую участие в боевых действиях», — написали авторы статьи.

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Они пояснили, что при вступлении Украины в НАТО военному блоку применить пятую статью устава о взаимной обороне всех стран — участниц. Обозреватели привели мнение экспертов, считающих присоединение Украины к альянсу недостижимым. По их мнению, этот процесс может занять месяцы или даже годы. При этом Украине стоит соблюсти все требования НАТО.

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«Среди них — демонстрация приверженности демократии, свободе личности и поддержке верховенства закона. В то время как украинские лидеры говорят, что их страна соответствует этим критериям, некоторые американские и европейские официальные лица утверждают обратное», — подчеркнули Крамер и Билефски.

Они напомнили, что Германия и Франция уже высказывались против принятия Украины в альянс. Против выступал и американский лидер Джо Байден.

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