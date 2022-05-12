Документы о подготовке украинских боевиков специалистами НАТО нашли в Херсонской области

Сертификаты о подготовке украинских военных специалистами НАТО обнаружили российские войска на тренировочной базе в Херсонской области. Кадры с места событий опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Корреспондент агентства уточнил, что документы обнаружили на 214-м общевойсковом полигоне в районе города Раденск. Среди бумаг нашлись сертификаты, подтверждающие прохождение бойцами ВСУ военной подготовки по западным стандартам.

Российские военные уточнили, что в обучении принимали участие не только кадровые военные украинской армии, но также и боевики территориальной обороны и националистических батальонов.

Специалисты НАТО тренировали украинских боевиков в стрельбе, ориентировании на местности, тонкостям полевой медицины и обучали разработке индивидуальной практики. Большую часть документации украинские военные сожгли во время отступления.

Полигон для тренировок действовал на территории национального природного парка. Использование боеприпасов на этой территории могло привести к перебоям в питьевом водоснабжении местных жителей.