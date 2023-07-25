Спецоперация 25 июля 2023, 10:02 НАТО начал открыто участвовать в силовой конфронтации на Украине — Вершинин МИД РФ: НАТО начал втягиваться в опасные действия в конфронтации на Украине Pxhere

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Североатлантический альянс втягивается в опасные действия в конфронтации на Украине с Россией. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, написал ТАСС.

Замминистра отметил, что в ближайшее время может пройти совет Украина — НАТО. Российская сторона внимательно следит за ситуацией.

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«Мы считаем, что НАТО открыто участвует в силовой конфронтации на Украине с Россией, является уже непосредственным участником этих действий», — сказал Вершинин.

Дипломат добавил, что речь может идти о вовлеченности блока в действия, «которые сильно разгоняют региональную напряженность». Россия, подчеркнул Вершинин, считает это недопустимым.

Ранее «Царьград» писал, что украинский президент Владимир Зеленский потребовал от генсека НАТО Йенса Столтенберга «незамедлительно» созвать Совет Украина-НАТО. Стороны намерены обсудить ситуацию в Черном море после окончания зерновой сделки.

Тем не менее военно-политическому блоку предрекли развал из-за поддержки Украины. Если в ближайшее время конфликт на Украине не закончится, то уже через год НАТО начнет распадаться.