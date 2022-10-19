НАТО доработал украинские ракетные комплексы «Бук» и «Оса» | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 11:33 НАТО доработал украинские ракетные комплексы «Бук» и «Оса» ТАСС: специалисты НАТО модернизировали украинские ЗРК «Бук» и «Оса»

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Специалисты НАТО модернизировали украинские зенитные ракетные комплексы «Бук» и «Оса-АКМ», теперь они захватывают цели с помощью оптики. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

«Самые опасные для фронтовой авиации сейчас — это ЗРК „Бук“ и „Оса-АКМ“, доработанные европейцами, специалистами из НАТО, чтобы захват цели велся не с помощью радиолокационной станции, а с помощью оптики», — сообщил он.

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Радиолокационные системы облучают цель, и их из-за этого можно обнаружить. А оптические комплексы относятся к пассивным системам, станции предупреждения об облучении их не вычисляют.

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее сообщил, что Украина скоро получит специальное оборудование для борьбы с дронами. Также власти Франции пообещали отправить вооруженным силам Украины зенитно-ракетные комплексы малой дальности «Кроталь» и радиолокационные системы GM200.