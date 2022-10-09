Наступление ВСУ захлебнулось на Херсонском направлении | 360°

Спецоперация 09 октября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

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Viber Наступление ВСУ захлебнулось на Херсонском направлении Замглавы Херсонской области Стремоусов: у ВСУ ничего не выходит с наступлением в регионе

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Вооруженным силам Украины не удается развить наступление на Херсонском направлении. Об этом рассказал замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«На Херсонском направлении без изменений. Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», — заявил он и мягко попросил паникеров умерить пыл.

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Стремоусов также напомнил, что Херсонская область — часть Российской Федерации, «одна страна, один народ».

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Кирилл Стремоусов заявил, что устроившим взрыв на Крымском мосту следует ждать ответной реакции. Он подчеркнул, что ситуация с поставками продовольствия и запасов для Херсонской группировки нормализована.

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении защиты транспорта на Крымском мосту после подрыва грузовика, в котором подозревают спецслужбы Украины. В результате диверсии обрушились два пролета автомобильной части моста.

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