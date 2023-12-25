25 декабря 2023, 19:39
«Наступил переломный момент». Освобождение Марьинки назвали большой победой
Военный эксперт Михайлов: освобождение Марьинки стало подарком русскому народу
Взятие Марьинки — это большая победа ВС России. Такое заявление в беседе с «360» сделал военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
«В стратегическом плане освобождение Марьинки бьет очень сильно по психологическому состоянию украинского руководства и военных и, естественно, позволяет уменьшить обстрелы Донецка», — объяснил специалист.
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Он напомнил, что западные эксперты в один голос кричали, что взятие этого населенного пункта станет переломом в боевых действиях. К тому же за Марьинкой идет Авдеевка.
«Авдеевку сейчас уже берем в кольцо, немного осталось», — добавил Михайлов.
ВС РФ освободили себе плацдарм для дальнейших боевых действий. Эксперт допустил, что Авдеевку тоже удастся освободить в скором времени. Он допустил массовую сдачу украинских военных в плен, как это было в Мариуполе.
«Маринка — это большая победа, но дальше уже Авдеевка. <…> Сейчас наступил переломный момент. <…> Это подарок русскому народу», — заключил Михайлов.
Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки на встрече 25 декабря. Министр отметил, что при взятии населенного пункта особенно отличились бойцы 150-й дивизии.
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