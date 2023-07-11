Спецоперация 11 июля 2023, 02:16 «Наступательная картинка». ВСУ обстреляли Запорожье в канун саммита НАТО Рогов: ВСУ ведут массированный обстрел на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ ведут массированный обстрел на Запорожском направлении. Украинские войска атакуют из тяжелых видов вооружений пригород Токмака и Васильевку, написал политик в своем Telegram-канале.

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому кровь из носу нужна наступательно-переможная картинка перед саммитом НАТО», — сделал вывод председатель движения «Мы вместе с Россией».

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Он обещал поделиться подробностями позже.

Накануне спецотряд украинских военных пытался атаковать российские позиции у Пятихаток и Жеребянок на Запорожском направлении. ВС России обнаружили спецотряд и ударили по нему из артиллерии. В результате были ликвидированы и ранены до 10 человек.

Ранее российские войска отразили две разведки боем украинских подразделений в районе Марфополя и Работина в Запорожье. В населенном пункте Дорожнянка была пресечена деятельность украинской ДРГ.