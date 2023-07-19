19 июля 2023, 14:27
Наступающие подразделения ВС России заняли ж/д станцию на Купянском направлении
Минобороны: подразделения ВС РФ заняли ж/д станцию Молчаново в Харьковской области
Подразделения ВС России заняли железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.
По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, успешные наступательные действия в своей зоне ответственности на Купянском направлении продолжила Западная группировка войск.
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«За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту», — подчеркнул он.
Потери противника за сутки на этом направлении составили до 70 бойцов. Удары по подразделениям ВСУ наносили в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР).
Кроме того, в районе населенного пункта Песчаное, расположенного в Харьковской области, российские военные уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
Специальная военная операция РФ на Украине
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