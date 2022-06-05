«Настрой отличный! Предпраздничный». Как бойцы «Пятнашки» готовились к выходу на позиции

В защите населенных пунктов Донбасса принимает участие большое количество добровольцев. Несколько таких бойцов объединились в интернациональную бригаду «Пятнашка». Уже восемь лет они сражаются на стороне ДНР, оказывая отпор украинским военным. Автор Telegram-канала «Ты там был» Павел Кукушкин побывал на позиции бригады и рассказал «360», как бойцы готовятся к выходу в зону боевых действий.

«Вот, мы выгрузились на „десятке“, позиции „бункер“. Это предварительная позиция, так называемая база, где ребята сейчас готовятся к выходу. Идет минометный обстрел 120-м калибром, это достаточно крупный калибр», — пояснил Кукушкин под звуки взрыва.

Бойцы бригады в это время спокойно общались и даже умудрялись шутить.

«Как настрой? Настрой отличный! Предпраздничный. Вот стреляют стодвадцатыми», — сказал один из них с позывным «Леший».

У другого бойца, известного по позывному «Турок», в это время шла активная подготовка к работе. Кукушкин обратил внимание, что он вооружен и снайперской винтовкой, и автоматом Калашникова.

«Конечно, у меня же две руки», — со смехом ответил он.

Ранее комбат «Пятнашки» Ахра Авидзба рассказал, что украинские военные чаще спасаются бегством, чем сдаются в плен. Он допустил, что коксохимический завод в Авдеевке может стать второй «Азовсталью» для украинских нацбатальонов. Националистам дадут время, чтобы сдаться в плен, но долго ждать никто не будет, предупредил Авидзба.