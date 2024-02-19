Спецоперация 19 февраля 2024, 05:31 «Настрой боевой». Тюменские военные прислали видео из Авдеевки Губернатор Моор опубликовал видео тюменских военных из освобожденной Авдеевки РИА «Новости»

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Мобилизованные бойцы батальона «Кедр» прислали видео, записанное возле Авдеевки, отчитавшись о проделанной работе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Тюменцы, находящиеся в различных подразделениях в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, с честью выполняют воинский долг, защищая Родину от неонацизма», — написал глава региона.

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На опубликованных кадрах российские военные говорят, что продолжают выполнять задачи на Авдеевском направлении, освобождая Донбасс от украинских националистов. Бойцы добавили, что у них боевой настрой и победа будет за российской армией.

Моор поблагодарил участников специальной военной операции от имени всех жителей региона за проявленные ими мужество и стойкость при освобождении Авдеевки.

Ранее киберпартизаны взломали аккаунты таких ведущих украинских СМИ, как «Украинская правда», «Телеграф», «Апостроф» и «Лига». Хакеры опубликовали неконтролирумые редакциями видеосообщения о разгроме элитных украинских подразделений в Авдеевке.