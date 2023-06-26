Спецоперация 26 июня 2023, 11:50 «Настоящая угроза». Украина собралась атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом Россию Экс-разведчик США Риттер: Украина попытается атаковать ЗАЭС и обвинить в этом Россию РИА «Новости»

Читать 360tv в

После атаки на Каховскую ГЭС президент Украины Владимир Зеленский готов устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Это будет отчаянная попытка киевского режима изменить ход конфликта после неудач украинской армии.

Реклама

«Это настоящая угроза, настолько реальная, насколько это вообще возможно: украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских», — сказал Риттер.

Экс-разведчик добавил, что многие уже поняли — Украина способна совершать «ужасающие акты экологического терроризма». Они снова будут стремиться устроить гуманитарную катастрофу.

В интервью американскому телеканалу Зеленский заявил, что Россия якобы собирается взорвать ЗАЭС. Слова украинского лидера сочли очередной попыткой очернить РФ и прикрыть собственные преступления. Пользователи Сети начали призывать Зеленского к миру после слов о Запорожской АЭС.

ВСУ неоднократно пытались атаковать атомную станцию дронами. Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси вместе с сотрудниками организации приехали на Запорожскую АЭС, но украинские националисты нарушили «режим тишины» и открыли огонь по миссии МАГАТЭ. Ранее Россия предостерегла Украину от инцидентов на Запорожской АЭС.