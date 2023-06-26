26 июня 2023, 11:50
«Настоящая угроза». Украина собралась атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом Россию
Экс-разведчик США Риттер: Украина попытается атаковать ЗАЭС и обвинить в этом Россию
После атаки на Каховскую ГЭС президент Украины Владимир Зеленский готов устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
Это будет отчаянная попытка киевского режима изменить ход конфликта после неудач украинской армии.
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«Это настоящая угроза, настолько реальная, насколько это вообще возможно: украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских», — сказал Риттер.
Экс-разведчик добавил, что многие уже поняли — Украина способна совершать «ужасающие акты экологического терроризма». Они снова будут стремиться устроить гуманитарную катастрофу.
В интервью американскому телеканалу Зеленский заявил, что Россия якобы собирается взорвать ЗАЭС. Слова украинского лидера сочли очередной попыткой очернить РФ и прикрыть собственные преступления. Пользователи Сети начали призывать Зеленского к миру после слов о Запорожской АЭС.
ВСУ неоднократно пытались атаковать атомную станцию дронами. Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси вместе с сотрудниками организации приехали на Запорожскую АЭС, но украинские националисты нарушили «режим тишины» и открыли огонь по миссии МАГАТЭ. Ранее Россия предостерегла Украину от инцидентов на Запорожской АЭС.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожская АЭС
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